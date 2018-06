Um incêndio, cuja origem e proporções desconhecemos, deflagrou esta noite no Lar Intergeracional da Santíssima Trindade, na Tabua. Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava estão já no local com diversos meios de combate a incêndios. Fonte da corporação confirmou a ocorrência, mas não adiantou mais pormenores sobre o evento por ainda estar em curso a operação de combate ao incêndio.