Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados a intervir pelas 12h41 de hoje, depois de um incêndio ter deflagrado na chaminé do Restaurante do Poiso.

No local foi procedida à extinção do foco de incêndio localizado na chaminé do restaurante, tendo sido extinto com utilização de espuma, mais concretamente, com recurso ao sistema ‘propak’.

Para o local foram encaminhados três veículos, a saber, um de combate a incêndios, um veículo de comando e uma ambulância de socorro.