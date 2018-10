Os Bombeiros Municipais de Machico combateram, esta manhã, um incêndio que deflagrou numa viatura ligeira.

De acordo com as informações recolhidas, as chamas consumiram a zona do motor do carro, que se encontrava na Bemposta, em Água de Pena.

Oito operacionais, apoiados por quatro viaturas - uma delas uma ambulância - foram para o local pelas 9 horas.

As chamas foram prontamente extintas e não há feridos a registar deste incidente,