Um incêndio deflagrou esta manhã numa residência situada nos Canhas. A origem do fogo é desconhecida. Sabe-se apenas que no combate às chamas estiveram os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, com o apoio de uma viatura de combate a incêndios. No local esteve também uma ambulância, que não chegou a ser utilizada dada a inexistência de feridos.