Um incêndio deflagrou há pouco numa habitação, na Rua Ornelas, na zona onde fica situado o Madeira Medical Centrer.

Neste momento, três viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal combatem as chamas. No local, estão também os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a PSP.

Além disso, todo este aparato levou muitos curiosos àquela zona, mas ainda não se sabe o que terá dado origem a este incêndio no Funchal.