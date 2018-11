Incêndio em garagem na Camacha mobilizou duas corporações de bombeiros

Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz e os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram empenhados, esta tarde, no combate a um incêndio que deflagrou na garagem de uma habitação, no sítio do Ribeiro Serrão, na Camacha.

De acordo com as informações recolhidas, o fogo terá tido origem num frigorífico e provocou bastante fumo.

No local estiveram seis elementos dos bombeiros santa-cruzenses, apoiados por três viaturas e uma ambulância. Também os BVM foram accionados, com duas viaturas e uma ambulância a se dirigirem para o local.

Apesar do aparato causado, não há feridos a registar e as chamas ficaram circunscritas a esse electrodoméstico.