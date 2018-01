Apesar da estação em que estamos, os incêndios em mato têm sido registados com bastante frequência.

Depois dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava terem extinto um fogo esta tarde na Ponta do Sol, os Bombeiros Municipais de Machico foram também alertados para um incêndio em mato, que deflagrou no sítio Entre-Águas, no Caniçal.

As chamas foram extintas por seis elementos desta corporação, apoiados por duas viaturas.