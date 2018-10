Idoso sofre queda em autocarro no Funchal

Um homem com cerca de 80 anos sofreu uma queda, esta manhã, quando se encontrava no interior de um autocarro, na Estrada Dr. João Abel de Freitas, na zona dos Viveiros, no Funchal.

De acordo com o que foi possível apurar, o autocarro terá feito uma travagem, que provocou a perda de equilíbrio do homem, que acabou por embater com o tórax num dos bancos.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram para o local, por volta das 9 horas, tendo socorrido a vítima e feito o seu encaminhamento para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.