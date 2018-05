Um homem, na casa dos 80 anos, foi transferido, esta manhã, do Centro de Saúde do Porto Santo para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo realizaram o transporte do senhor, que apresentava problemas do foro cardíaco, para o Aeroporto do Porto Santo. O transporte para a Madeira foi assegurado pelo helicóptero da Força Aérea Portuguesa. Chegado ao Aeroporto da Madeira, além dos bombeiros, também uma equipa da EMIR esperava o idoso.