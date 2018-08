Idoso encontrado com vida

Foi encontrado com vida o homem que estava desaparecido no Santo da Serra desde a manhã do passado domingo. O senhor de 81 anos foi encontrado pela GNR, tendo os Bombeiros Municipais de Santa Cruz procedido ao transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O senhor tinha dificuldades em andar e problemas de audição, segundo a família. Foi encontrada ferido, com escoriações, mas orientado, dentro da Ribeira da Achada do Barro, no Santo da Serra, junto ao matadouro das galinhas. Os bombeiros foram para o local por volta das pelas 8h50.