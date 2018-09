Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram esta manhã alertados para prestar socorro a um idoso na Ilha Dourada. O homem, com idade aproximada a 70 anos, despistou-se de bicicleta quando circulava na Estrada da Serra de Fora e caiu ao solo sofrendo escoriações no corpo. O idoso foi imobilizado em plano duro pelos bombeiros e transportado de ambulância para o Centro de Saúde do Porto Santo, onde ficou em observação.