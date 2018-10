Homem vítima de agressão sofre corte profundo no peito, em Câmara de Lobos

Um homem de 36 anos de idade foi agredido com uma arma branca, no Caminho das Fontes - Quinta Grande, em Câmara de Lobos, tendo sofrido um corte no peito com 2 centímetros de comprimento e 0,5 centímetros de profundidade.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, por volta das 00h50, tendo encontrado a vítima consciente, alterada e alcoolizada.

Na chegada ao local, os bombeiros realizaram o despiste de hemorragia e transportaram a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP também esteve no local a tomar conta da ocorrência.