Um homem de 39 anos foi agredido, esta madrugada, no Funchal e necessitou assistência dos bombeiros.

O caso aconteceu por volta das 4h15, na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no Funchal, com os Bombeiros Sapadores do Funchal a se dirigirem ao local.

O homem apresentava ferimentos no nariz e foi transportado ao Hopsital Dr. Nélio Mendonça.