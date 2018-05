Um homem foi vítima de doença súbita nesta manhã de domingo e de novo na Costa Norte da Madeira. Desta feita em Santana, mais concretamente no sítio da Feiteira de Cima. Uma forte indisposição motivou a presença dos Bombeiros Voluntários de Santana. Pouco depois o doente dava entrada nas urgências do Centro de Saúde local, mas não tardou que voltasse a entrar na ambulância para ser reencaminhada para as urgências do Hospital Central do Funchal, onde deu entrada a meio da manhã.