Nem os Bombeiros Sapadores do Funchal nem a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) conseguiram salvar um homem de 66 anos que ao início da tarde de hoje entrou em paragem cardiorrespiratória na sua habitação, localizada na Rua Quinta do Leme, no Funchal. As equipas de socorro ainda tentaram reanimá-lo mas a vítima acabou por não resistir e faleceu no local.