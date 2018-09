Um homem de 42 anos foi socorrido, esta tarde, pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, após ter tentado atirar-se do miradouro do Pináculo, em São Gonçalo, no Funchal.

Os bombeiros foram ao local, onde encontraram o homem acompanhado pelo filho menor, que terá impedido o pai de cometer tal acto.

Ambos foram transportados ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma vez que o jovem estava também bastante ansioso.