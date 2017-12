Um homem encontra-se neste momento preso debaixo de uma viatura que deslizou no sítio do Foro, no Estreito de Câmara de Lobos.

No local encontra-se uma ambulância da EMIR e uma viatura de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que em conjunto estão a envidar esforços para retirar o homem com vida. De acordo com testemunhas, a vítima ficou presa entre o piso da estrada e o motor do veículo, tendo o carro passado por cima da mesma quando esta estava a caminhar.