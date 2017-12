Homem morre em despiste no Túnel da Encumeada

Um homem faleceu hoje na sequência de um despiste ocorrido à saída do túnel da Encumeada, no sentido São Vicente - Ribeira Brava, pelas 8h50.

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava disseram ao DIÁRIO que a vítima não resistiu aos ferimentos provocados pelo despiste da viatura que conduzia. Era o único ocupante do automóvel.

Esta é a segunda morte na estrada no espaço de dois dias. No sábado à noite, um homem também morreu no Estreito de Câmara de Lobos, num acidente provocado por um automóvel.