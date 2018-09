Um homem de 61 anos morreu esta tarde no Alto da Pena, após ter sofrido queda na via pública. Pouco passava das 17 horas quando os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados a socorrer a vítima, que acabou por não sobreviver. Também a EMIR foi chamada ao local do acidente, onde viria a ser declarado o óbito.

Minutos antes, os BVM foram também socorrer uma mulher ao Centro de Saúde da Nazaré. A vítima, que alegou ter sido vitima de agressão, foi transportada ao hospital.