Homem morre ao ingerir produto estupefaciente em Santo António

Um homem de 35 anos faleceu esta tarde, alegadamente depois de ter ingerido produto estupefaciente. A vítima, que ao que tudo indica era reincidente, foi encontrada inconsciente dentro de uma levada, no Caminho do Ribeirinho, em Santo António.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, às 15h30, que se deslocaram ao local para prestar os primeiros socorros. O homem recuperou os sentidos no local mas entrou em paragem cardiorrespiratória na ambulância, a caminho do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Os bombeiros procederam às manobras de reanimação, assim como os médicos aquando da sua chegada ao serviço de Urgência, mas apesar dos esforços não conseguiram salvar-lhe a vida.