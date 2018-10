Um motociclo e uma viatura ligeira colidiram, há pouco, na Rua do Hospital Velho, no Funchal. O homem, de 49 anos de idade, que seguia no motociclo ficou ferido, apresentando várias escoriações no corpo.

Neste momento, os Bombeiros Voluntários Madeirense estão a transportar a vítima para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.