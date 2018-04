Um homem de 51 anos foi encontrado cadáver, ao final da tarde de ontem, na vereda do Bravo, no Caniço, ao que tudo indica num quadro de suicídio. Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram alertados para esta situação e deslocaram-se ao local mas depararam-se com o homem já sem sinais vitais.