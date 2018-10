Um homem com cerca de 30 anos ficou encarcerado no interior do automóvel, na sequência de um acidente de viação ocorrido esta tarde, no túnel Jaime Ornelas Camacho, no Funchal. Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram-se ao local com uma viatura de desencarceramento, dois veículos de apoio e uma ambulância para socorrer a vítima. O homem foi depois transportado para o hospital.