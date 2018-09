Homem detido no Porto Santo por posse de droga

O Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial do Porto Santo, ontem, dia 18 de setembro, deteve um homem com 24 anos, por posse de droga, no Campo de Baixo, em Porto Santo.

No decurso de uma acção de patrulhamento os militares abordaram um grupo de jovens, os quais adoptaram um comportamento suspeito, tendo sido detectado, na posse de um deles, 18 doses de haxixe, resultando na sua detenção.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito à medida de coacção de termo de identidade e residência.