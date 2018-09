José Pedro Cristo, o homem de 25 anos residente na Cova do Arco, freguesia do Arco da Calheta, que esta quarta-feira ao final da tarde foi dado como desaparecido, depois de ter saído para almoçar e já não ter regressado ao trabalho, já se encontra no seio familiar. A informação foi dada esta manhã, já depois das 10 horas, pela própria companheira, através da sua página de facebook.