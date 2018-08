Um homem foi encontrado morto esta manhã em casa, não havendo suspeita de crime. O idoso de 81 anos morava na Fajã das Galinhas, Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, com um familiar, tendo sido este que deu o alerta para os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. A corporação esteve no local por volta das 8h30. A PSP também foi chamada, assim como o Delegado de Saúde, que acabaria por confirmar o óbito.