Homem caiu em casa e partiu um pé no Porto Santo

Um homem de idade avançada sofreu hoje uma queda nas escadas da sua habitação, no sítio dos Salões, no Porto Santo. Um pé partido foi o resultado desta queda, que aconteceu ao início da tarde, por volta das 13 horas.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, que se deslocaram ao local com uma ambulância. Após ministrarem os primeiros socorros transportaram o homem para o Centro de Saúde da Ilha Dourada onde, depois de uma avaliação médica, foi decidido que seria transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O mesmo seguiu para a Madeira a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa, por volta das 14 horas. Já no Aeroporto Internacional da Madeira estava uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz que o levou para o hospital.