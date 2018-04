Homem caiu de três metros para dentro da ribeira do Porto Santo

Um homem na casa dos 50 anos sofreu, esta tarde, uma queda de uma altura aproximada a três metros para dentro de uma ribeira, no sítio do Tanque, no Porto Santo. A vítima apresentava suspeita de fractura na coluna e foi imobilizada em plano duro pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo que a transportaram para o Centro de Saúde da localidade.

Após uma avaliação médica, foi decidido que o homem seria encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, tendo seguido para a Madeira a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa.