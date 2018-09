Um homem com cerca de 70 anos sofreu esta tarde uma queda de uma altura aproximada a três metros enquanto vindimava, no Estreito de Câmara de Lobos. O idoso apresentava uma hemorragia na zona da cabeça, tendo sido assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos que asseguraram o seu transporte para o Hospital Central do Funchal.