Um homem de 34 anos foi esta manhã atropelado na Estrada Monumental. O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, às 7h54, que se deslocaram ao local com uma ambulância para ministrar os primeiros socorros à vítima. O homem apresentava algumas escoriações no corpo e queixava-se de dores numa perna. Foi levado de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação.