Um homem foi esta manhã atropelado por um veículo ligeiro no sítio da Pedra, freguesia do Campanário. Eram 7h30 quando o homem de 60 anos foi colhido na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no sítio da Pedra, tendo sido transportado para o Centro de Saúde da Ribeira Brava e mais tarde, encaminhado para o Hospital Central do Funchal. O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava.