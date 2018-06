Um homem de 37 anos teve de receber tratamento hospitalar, na madrugada de hoje, na sequência de uma agressão ocorrida em São Martinho, junto ao Recheio. O homem deu entrada no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça por volta das 5 horas da manhã com uma ferida no couro cabeludo. O socorro à vítima foi prestado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.