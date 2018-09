GNR deteve 363 pessoas das quais 159 por excesso de álcool na última semana em Portugal

A GNR deteve 363 pessoas, das quais 159 por condução sob o efeito do álcool, durante operações de combate à criminalidade violenta e de fiscalização rodoviária realizadas na última semana em todo o país, foi hoje anunciado.

A Guarda Nacional Republicana adianta que entre os detidos estão 72 por condução sem habilitação legal, 39 por tráfico de droga, oito por violência doméstica, cinco por posse ilegal de arma, oito por furto e dois por roubo, entre outros crimes.

Os militares da GNR apreenderam 10.425 doses de heroína, 1.606 doses de haxixe, 150 doses de óleo de canábis, 44 pés/plantas de canábis, 37 doses de liamba, 26 doses de cocaína, 10 doses de anfetaminas, nove armas de fogo, oito armas brancas e 4.322 quilos de bivalves.

No âmbito da fiscalização do trânsito, foram detetadas 8.710 infrações, 2.877 das quais por excessos de velocidade, 392 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido, 377 por uso indevido do telemóvel na condução, 420 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 344 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e cadeirinhas para crianças.