A Unidade de Intervenção, através da equipa de Busca e Resgate em Montanha do Grupo de Intervenção, Protecção e Socorro (GIPS) resgatou na noite de sábado três homens que se perderam na zona da Levada do Rei, em São Jorge. O alerta foi dado pouco depois das 21 horas e as vítimas foram localizadas por duas equipas da GIPS ao fim de 13 horas de busca. Para isso, as equipas percorreram cerca de 30 quilómetros a pé.

Os indivíduos encontravam-se exaustos e desidratados, informou a GNR em comunicado.