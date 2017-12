Gato encontrado no Aeroporto de Lisboa não era Jackie

Um gato com a descrição de Jackie, o animal que no passado dia 21 de Dezembro desapareceu no Aeroporto de Lisboa quando aguardava para embarcar com a dona, Sandra Freitas, no voo TAP com destino à Madeira, foi ao final da tarde de ontem resgatado no Aeroporto Humberto Delgado.

Inicialmente pensou-se que poderia ser Jackie mas após o animal ser capturado e ter sido feita uma leitura do chip verificou-se que não se tratava no mesmo felino mas, alegadamente, de “um gato pertencente a uma colónia de gatos abandonados” que, segundo Sandra Teixeira, existe perto do Aeroporto.

“A verdade é que o gato estava todo sujo e parecia estar doente. Mas o meu não é”, referiu a dona do gato desaparecido que garante que amanhã vai viajar para Lisboa na tentativa de recuperar o seu animal desaparecido há praticamente uma semana.

Sandra Teixeira afirmou que esta é a segunda vez que viaja com o gato e disse que decidiu trazê-lo para a Madeira porque iria passar a alguns dias na Região. Da primeira vez, viajou com o gato na cabine.