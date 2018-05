Forte indisposição leva mulher às urgências

Uma mulher residente na freguesia de Ponta Delgada, concelho de São Vicente, foi ao início desta manhã acometida de forte indisposição, o que motivou o pedido de socorro aos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz. Assistida por estes no local de residência, a vítima, com cerca de 40 anos, foi inicialmente encaminhada de ambulância até as urgências do Centro de Saúde de São Vicente. Depois de avaliada pela equipa médica, a doente, que é diabética, foi enviada para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou internada sob observação.