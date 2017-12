Força Aérea resgata tripulante de navio ao largo da Madeira

A Força Aérea Portuguesa resgatou, hoje, um tripulante de nacionalidade filipina, que seguia a bordo do navio ‘Amadea’, que navegava a 330 milhas a sudoeste da Madeira.

O alerta surgiu por volta das 13 horas, demonstrando necessidade de evacuação médica do passageiro. O helicóptero EH-101 foi accionado, bem como a aeronave C295, do destacamento aéreo do Porto Santo.

O tripulante foi levado para o Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, onde uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz já o esperava, para o transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo da Ponta Delgada, em coordenação com o Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, em articulação com a Força Aérea e com o Serviço Regional de Protecção Civil foi a responsável por este resgate médico.

O comando local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.