Fogo na Camacha extinto esta manhã

Foi extinto hoje pelas 6h30 o fogo que deflagrou ontem junto ao Parque Empresarial da Camacha, na zona da Nogueira, mais precisamente no Caminho da Achada Diogo Dias. O alerta foi dado pelas 23h20, tendo o incêndio durado várias horas, sem no entanto ameaçar as casas existentes nas imediações. Ou obrigar á evacuação das mesmas.

No local estiveram a combater as chamas duas corporações, os Bombeiros Municipais de Santa Cruz com quatro viaturas e seis homens, e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram apoio com um auto-tanque e um veiculo de combater a incêndios e sete operacionais. Por se tratar de um incêndio durante a noite o helicóptero não pode intervir.