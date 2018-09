Por volta das 23 horas de ontem os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram chamados para combater um incêndio florestal que deflagrou na Boca da Corrida, no Jardim da Serra. Para o local foram mobilizados oito elementos desta corporação, que combateram as chamas com o apoio de três viaturas de combate a incêndio.

O fogo foi dado como extinto por volta das duas horas da manhã.