Fogo deixa uma família desalojada no Funchal

O incêndio que deflagrou esta manhã, na Rua do Ornelas, junto ao Madeira Medical Center, no Funchal, deixou uma família desalojada.

As chamas consumiram por completo o rés-do-chão da casa e afectaram também o primeiro andar, na habitação onde residia um casal, uma criança e uma idosa.

Há a possibilidade da família pernoitar em casa de familiares, mas sabe-se que a PSP já se encontra a realizar os trâmites necessários para auxiliar a família.

Seis viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram empenhados no combate às chamas. Não há feridos a registar, apenas a idosa teve que ser retirada do interior da habitação, por dificuldades de locomoção e ajudada pelos Médicos Nocturnos, cuja sede fica nas imediações.

