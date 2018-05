Fogo consumiu interior de armazém em Água de Pena durante a madrugada

Um incêndio de origem desconhecida, deflagrou num armazém, localizado na Matur, em Água de Pena, durante esta madrugada. Não há feridos a registar.

O alerta surgiu por volta das 6 horas, com os Bombeiros Municipais de Machico a partirem para o local com 18 elementos. Quanto aos meios empenhados, foram enviadas para o local cinco viaturas afectas ao combate a incêndios urbanos. Uma vez que havia indicação de que poderia estar um homem no interior, foi também enviada uma ambulância para o local, mas tal não se veio a confirmar.

Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz também prestaram apoio com uma viatura que permite o transporte de água e respectiva guarnição.

O fogo consumiu um armazém, junto ao ginásio da Matur, sendo que no interior existia mobilia.

O regresso ao quartel aconteceu já perto das 10 horas desta manhã.