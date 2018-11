Dez elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal estiveram esta tarde a combater um incêndio que deflagrou no anexo de uma residência, localizada no Caminho do Laranjal, no Funchal. O fogo ficou circunscrito a um compartimento e consumiu dois sofás.

Foi combatido com o apoio de uma viatura pesada de combate a incêndios. No local esteve também uma ambulância que não chegou a ser utilizada dada a inexistência de feridos.