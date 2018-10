Ferido grave em acidente no Funchal

Uma colisão entre uma mota e um carro, no cruzamento do Caminho do Comboio com a Rua Ângelo Augusto da Silva, causou hoje ferimentos de alguma gravidade a um jovem de 17 anos. O rapaz, que seguia na motorizada, foi projectado com a violência do embate e caiu ao solo, queixando-se de dores fortes numa perna. A mota terá ficado debaixo do automóvel.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, por volta das 16h30, que mobilizaram para o local uma ambulância para prestar socorro à vítima. Dada a gravidade dos ferimentos foi também solicitada a presença da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) no local.

A vítima foi imobilizada em plano duro e transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.