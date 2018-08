Família procura idoso desaparecido no Santo da Serra

Abel Gouveia, de 81 anos, residente na freguesia do Santo da Serra, encontra-se desaparecido deste ontem.

O alerta foi dado pela família, preocupada pela segurança do idoso, que “já tem dificuldades em andar e ouvir”.

O senhor Abel foi visto pela última vez por volta das 08 horas da manhã de domingo, e, passadas 24 horas, ainda não há notícias sobre o seu paradeiro, embora família já tenha comunicado o caso às autoridades.

Quando saiu de casa Abel Gouveia encontrava-se vestido com uma camisa amarela, umas calças esverdeadas e um chapéu à vilão.

Os familiares estranharam a ausência de Abel, uma vez que o senhor costumava sair todas as manhãs, parando habitualmente numa das tascas locais, mas regressava sempre cedo a casa.

A família garante que já o procurou sem sucesso “em todos os locais onde costumava ir” e, inclusivamente, dentro das ribeiras, temendo algum acidente.

Sophia Gouveia, sobrinha do desaparecido, partilhou nas redes sociais uma foto do idoso (a mais recente que tinha) juntamente com o seguinte apelo: “Peço por favor a quem o encontrar pela discrição que mencionei por favor contacte a polícia de Santa Cruz”.