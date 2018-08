Falecimento de paroquiano junto à Capela do Bom Sucesso suspende festa

De acordo com uma informação veiculada pelo pároco da Boa Nova, o padre Toni Sousa, a festa que decorre no exterior da Capela do Bom Sucesso “foi cancelada a partir deste momento” devido ao falecimento de um paroquiano junto a este templo religioso.

“Informamos que a Festa exterior da Capela do Bom Sucesso (Funchal) foi cancelada a partir deste momento. Infelizmente um nosso paroquiano e amigo da paróquia faleceu. Agradecemos a vossa compreensão. Rezemos por ele e pela família”, escreveu o padre Toni Sousa no Facebook do Coração de Jesus da Boa Nova.