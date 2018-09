Um homem de nacionalidade estrangeira caiu esta tarde quando percorria a vereda do Cais do Sardinha. Os Bombeiros Municipais de Machico estiveram no local a socorrer o estrangeiro, que se queixava de dores no tornozelo. O turista foi de seguida resgatado por mar numa embarcação do SANAS Madeira e transportado para o Centro de Saúde de Machico.