Estrangeiro caiu de 3 metros no Caldeirão Verde

Um turista, com cerca de 50 anos, sofreu uma queda de aproximadamente três metros junto à Lagoa do Caldeirão Verde, ao final da tarde de ontem. Quando ocorreu o acidente, a vítima estava acompanhada da mulher e do filho, a várias horas da estrada principal.

Para o local foram mobilizados sete elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários de Santana, às 19 horas, que estiveram empenhados nesta operação de resgate durante quatro horas.

O estrangeiro estava consciente e orientado mas apresentava suspeita de fractura num braço. Queixava-se de dores mas depois de receber os primeiros socorros no local conseguiu deslocar-se até à ambulância pelos seus próprios meios.

Posteriormente, foi transportado para o Centro de Saúde de Machico e após uma avaliação médica foi encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.