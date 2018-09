Uma mulher de nacionalidade polaca, de 23 anos, perdeu esta tarde o controlo da moto que conduzia e despistou-se quando seguia no túnel da Ribeira Funda, no Seixal. A vítima apresentava um corte no lábio e um hematoma na face e foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz que a transportaram de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.