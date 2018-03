ER 102 interrompida no Ribeiro Serrão

Devido às intensas chuvas e ao vento forte que se têm feito sentir nas últimas horas, registou-se um deslizamento de terras, rochas e árvores numa secção da Estrada Regional 102, mais precisamente no troço entre o sítio do Ribeiro Serrão, na Camacha, e a Ribeira do Porto Novo. Neste momento os funcionários da Direcção Regional de Estradas já foram mobilizados para o local, devendo iniciar-se, assim que possível, os trabalhos de limpeza.