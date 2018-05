Encontrado corpo a boiar no rio Minho na freguesia de Penso, em Melgaço

Um corpo foi encontrado ao início da tarde de hoje a boiar no rio Minho, na freguesia de Penso, Melgaço, disse à agência Lusa fonte do (CDOS) de Viana do Castelo.

Segundo aquele Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta foi dado por um popular às 14:23, tendo sido mobilizados para o local meios da Polícia Marítima de Caminha e da GNR e dos Bombeiros de Melgaço.

Em cima da mesa está a hipótese de se tratar do cadáver do pescador de 67 anos que está desaparecido desde a noite de 21 de abril naquele concelho, após ter saído de casa para ir a uma pesqueira (estrutura em pedra típica do Minho, existente nas margens do rio e usada para colocar redes para pesca da lampreia).